Щорічно 9 листопада в нашій країні відзначається День української писемності та мови.
9 листопада в Україні щорічно, починаючи з 1997 року, відзначається День писемності та мови.
Свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми Про День української писемності та мови. В ньому зазначено, що в цей день вшановується пам’ять Нестора-Літописця.
В цей день часто відзначають діяльність популяризаторів української мови, покладають квіти до пам’ятника Нестора-Літописця.
Крім того, 9 листопада починається Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, який проводять за підтримки Міністерства освіти та науки. Щорічно в ньому беруть участь близько 5 млн осіб.
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Також в День української писемності та мови відбувається радіодиктант національної єдності, який започаткували у 2000 році.
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