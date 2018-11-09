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В Україні відзначають День писемності та мови

Щорічно 9 листопада в нашій країні відзначається День української писемності та мови.

Письмо

9 листопада в Україні щорічно, починаючи з 1997 року, відзначається День писемності та мови.

Свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми Про День української писемності та мови. В ньому зазначено, що в цей день вшановується пам’ять Нестора-Літописця.

В цей день часто відзначають діяльність популяризаторів української мови, покладають квіти до пам’ятника Нестора-Літописця.

Крім того, 9 листопада починається Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, який проводять за підтримки Міністерства освіти та науки. Щорічно в ньому беруть участь близько 5 млн осіб.

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Також в День української писемності та мови відбувається радіодиктант національної єдності, який започаткували у 2000 році.

Факти ICTV пропонують вам ознайомитися з десятьма українськими словами, які збагатять вашу мову.

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