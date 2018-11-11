Курт Волкер прокоментував так звані вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що замість виконання Мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих “лідерів” Донбасу.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
– Росія вчить і оснащує незаконні збройні формування, зміцнює статус-кво через бутафорські “вибори” і блокує дипломатичний прогрес, – заявив він.
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Нагадаємо, Україна прогнозує нові санкції проти РФ.
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