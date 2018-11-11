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Росія дотує корумпованих “лідерів” – Волкер про “вибори” в ОРДЛО

Курт Волкер прокоментував так звані вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що замість виконання Мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих “лідерів” Донбасу.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

– Росія вчить і оснащує незаконні збройні формування, зміцнює статус-кво через бутафорські “вибори” і блокує дипломатичний прогрес, – заявив він.

Читайте: “Вибори” в ОРДЛО: фарс Росії і шанс для України

Нагадаємо, Україна прогнозує нові санкції проти РФ.

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