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Cтанция метро Дарница закрыта из-за сигнала о минировании

Метро Дарница закрыта после того, как неизвестный сообщил о минировании станции.

Станция метро Дарница закрыта из-за звонка о минировании.

Дарница не работает ни на вход, ни на выход.

Как сообщает корреспондент Фактов ICTV, к станции прибыли все экстренные службы. Возле метро стоит пожарная машина, авто скорой и дежурят полицейские.

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Cтанция метро Дарница закрыта из-за сигнала о минировании / 2 фотографии

Читайте: Центральный железнодорожный вокзал закрыт на вход – “минеры” требуют деньги

Продолжается проверка станции.

Напомним, недавнее сообщение о минировании станции Майдан Независимости оказалось ложным.

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