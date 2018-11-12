Метро Дарница закрыта после того, как неизвестный сообщил о минировании станции.
Станция метро Дарница закрыта из-за звонка о минировании.
Дарница не работает ни на вход, ни на выход.
Как сообщает корреспондент Фактов ICTV, к станции прибыли все экстренные службы. Возле метро стоит пожарная машина, авто скорой и дежурят полицейские.
Cтанция метро Дарница закрыта из-за сигнала о минировании / 2 фотографии
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Продолжается проверка станции.
Напомним, недавнее сообщение о минировании станции Майдан Независимости оказалось ложным.
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