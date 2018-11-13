Президент Петро Порошенко готовий провести зустріч з єпископами УПЦ МП в Українському домі.
Президент Петро Порошенко готовий зустрітися для обговорення створення Української помісної православної церкви з представниками УПЦ Московського патріархату в Українському домі, як й пропонувалося раніше, повідомили у прес-службі президента агентству Інтерфакс-Україна.
– Президент запросив владик УПЦ МП до діалогу, щоб вони з перших вуст почули інформацію про його переговори з Вселенським патріархом, про угоду між Україною та Константинопольським патріархатом, – йдеться у повідомленні.
Порошенко готовий відстоювати єдність Української церкви.
У прес-службі також повідомили, що ультиматуми і засідання Синоду не зможуть зупинити процес створення Української помісної православної церкви, адже він знайшов підтримку в особі більшості жителів України.
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До слова, єпископи УПЦ МП вирішили розірвати спілкування з Константинопольським патріархатом.