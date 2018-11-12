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РФ причастна к сбою в работе GPS на учениях НАТО

Во время учений НАТО Trident Juncture произошел сбой в работе GPS над Финляндией. Возможно, за этим стоит Россия.

Trident Juncture 2018

Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в интервью Yle.

По его словам, этот сбой в работе GPS был преднамеренным.

Сипиля считает, что за этим может стоять Россия, у которой есть необходимые технические средства.

– Это послание всем сторонам, участвующим в военных учениях, – отметил он.

Читайте: Крупнейшие в истории: в Украине стартовали учения НАТО

Военные учения НАТО Trident Juncture 2018 проходили с 25 октября по 7 ноября. В них принимала участие и Украина как страна-партнер.

Фото: скрин видео U.S. Navy

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