Во время учений НАТО Trident Juncture произошел сбой в работе GPS над Финляндией. Возможно, за этим стоит Россия.
Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в интервью Yle.
По его словам, этот сбой в работе GPS был преднамеренным.
Сипиля считает, что за этим может стоять Россия, у которой есть необходимые технические средства.
– Это послание всем сторонам, участвующим в военных учениях, – отметил он.
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Военные учения НАТО Trident Juncture 2018 проходили с 25 октября по 7 ноября. В них принимала участие и Украина как страна-партнер.
Фото: скрин видео U.S. Navy
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