У Києві з 20 по 22 листопада будуть проходити масштабні командно-штабні навчання рятувальників.
У Києві з 20 по 22 листопада пройдуть масштабні навчання, під час яких застосовуватиметься рятувальна техніка та включатиметься сирена, повідомляє прес-служба КМДА.
Під час навчань відпрацюють завдання у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.
– 20 листопада навчання проводитимуть з можливим запуском електросирен в Оболонському районі та 21 листопада – у Дніпровському і Деснянському районах, – йдеться у повідомленні.
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Жителів міста просять не панікувати у випадку увімкнення сирени або якщо вулицями їхатиме велика кількість рятувальної техніки.
Серед об’єктів, на території яких проходитимуть навчання, вказані:
- ПАТ Київський вітамінний завод;
- Київський палац дітей та юнацтва;
- ЗАТ Оболонь;
- Державний університет інфраструктури та технологій;
- Міська дитяча клінічна лікарня №2;
- ТОВ Євро-Реконструкція;
- ПАТ Укрпошта.
До слова, українські прикордонники провели навчання, під час яких “відбивали атаку диверсантів”, використовуючи бойові броньовані машини та розрахунки групової зброї.
Фото: прес-служба КМДА