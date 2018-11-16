У Києві з 20 по 22 листопада будуть проходити масштабні командно-штабні навчання рятувальників.

У Києві з 20 по 22 листопада пройдуть масштабні навчання, під час яких застосовуватиметься рятувальна техніка та включатиметься сирена, повідомляє прес-служба КМДА.

Під час навчань відпрацюють завдання у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

– 20 листопада навчання проводитимуть з можливим запуском електросирен в Оболонському районі та 21 листопада – у Дніпровському і Деснянському районах, – йдеться у повідомленні.

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Жителів міста просять не панікувати у випадку увімкнення сирени або якщо вулицями їхатиме велика кількість рятувальної техніки.

Серед об’єктів, на території яких проходитимуть навчання, вказані:

ПАТ Київський вітамінний завод;

Київський палац дітей та юнацтва;

ЗАТ Оболонь;

Державний університет інфраструктури та технологій;

Міська дитяча клінічна лікарня №2;

ТОВ Євро-Реконструкція;

ПАТ Укрпошта.

До слова, українські прикордонники провели навчання, під час яких “відбивали атаку диверсантів”, використовуючи бойові броньовані машини та розрахунки групової зброї.

Фото: прес-служба КМДА