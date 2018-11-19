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Как будет действовать монетизация субсидий

Старт полной монетизации субсидий – предоставление льгот в денежной форме – запланировано на 1 января 2019 года.

То есть, уже с января 2019 года украинцы будут получать деньги для оплаты коммунальных услуг. Минсоцполитики планирует внести проект соответствующего постановления на рассмотрение Кабмина.

В ведомстве поясняют, что по результатам отопительного сезона государство будет выплачивать наличными только эквивалент сэкономленных 150 киловатт электроэнергии (если этот ресурс использовался для отопления) или 100 кубов газа.

Кроме того, с января вся сумма помощи будет поступать на счет субсидианта в госбанке. При этом средства с этого счета прежде всего будут направляться на оплату коммунальных услуг.

Если же семье удалось сэкономить, по результатам отопительного сезона остаток на счете она сможет использовать на свое усмотрение.

Читайте: Выписывать никого не нужно: новые правила получения субсидий

Напомним, первый этап монетизации субсидий начнется с 1 января, второй – с 1 мая, а заключительный третий – с 1 октября 2019 года.

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