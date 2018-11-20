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Факти / Україна / Суспільство / Євробляхери блокують головні дороги України/

Евробляхеры блокируют главные дороги Украины

В 56 городах Украины владельцы авто на еврономерах объявили бессрочную акцию протеста. Они требуют отменить ранее принятые Верховной Радой законопроекты о растаможивании авто на иностранном регистрации.

Владельцы авто на еврономерах устроили Всеукраинский протест, который назвали Гражданская акция неповиновения За доступное авто.

АвтоЕвроСила требует, чтобы отменили принятые Верховной Радой законопроекты о растаможивании авто с иностранной регистрацией, поскольку они тоже невыгодные для того, чтобы пригонять легально авто и Европы.

С самого утра евробляхеры блокируют проезд общественному транспорту и главные трассы.

В Киеве ввели оперативное положение – транспорт будет ходить не по графику.

Увага! У зв’язку із масовими акціями на вул. Грушевського тимчасово внесено зміни у траси руху громадського…

Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА Вівторок, 20 листопад 2018 р.

К слову, заблокирован погранпереход на границе с Беларусью.

Так, протестующие блокируют главные дороги в 56 городах Украины.

  • Киевская область: Верховная Рада, Администрация президента, Белая Церковь, КПП БЦ, Обухов, Н01, Борисполь, М03
  • Винницкая область: Винница, М12, Могилев-Подольский, E583, Гайсин, М12, M21
  • Днепропетровская область: Кривой Рог, ул. Днепропетровское шоссе, Н11, Лобойковка, Т0441, M04
  • Житомирская область: Березина, Е40, Грозное
  • Запорожская область: Автомагистраль Харьков – Симферополь, Е105, Мелитополь, Т0401
  • Ивано-Франковская область: Ивано-Франковск, ул. М. Грушевского
  • Кировоградская область: Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, Тарасовка
  • Львовская область: Розвадов, Кизлова, Солонка, М06
  • Николаевская область: Николаев, М14
  • Одесская область: Киевское шоссе, с. Дачное
  • Черновицкая область: ул. Грушевского, 1
  • Полтавская область: Мельницы, Р60, Супруновка, М03, H08
  • Ровенская область: Константиновка, М07, M06
  • Сумская область: Герасимовка, Н07, Сад, Н07, M02
  • Тернопольская область: Тернополь, Вишневец, Е85
  • Харьковская область: Песочин, ул. Зеленая
  • Херсонская область: Новая Каховка, с. Веселое, Р47, Чернобаевка, М14, веселое, М14
  • Хмельницкая область: Шепетовка, Р05, Каменец-Подольский, Н03, Копыстин, М12
  • Хмельницкая ОГА, пл.Независимости
  • Черкасская область: Н16, М05
  • Черниговская область: Скиток, Е95, Копты, Е101
  • Волынская область: E85., Ул. пограничников

Напомним, Верховная Рада поддержала закон о растаможке евроблях.

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