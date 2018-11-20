В 56 городах Украины владельцы авто на еврономерах объявили бессрочную акцию протеста. Они требуют отменить ранее принятые Верховной Радой законопроекты о растаможивании авто на иностранном регистрации.
Владельцы авто на еврономерах устроили Всеукраинский протест, который назвали Гражданская акция неповиновения За доступное авто.
АвтоЕвроСила требует, чтобы отменили принятые Верховной Радой законопроекты о растаможивании авто с иностранной регистрацией, поскольку они тоже невыгодные для того, чтобы пригонять легально авто и Европы.
С самого утра евробляхеры блокируют проезд общественному транспорту и главные трассы.
В Киеве ввели оперативное положение – транспорт будет ходить не по графику.
Увага! У зв’язку із масовими акціями на вул. Грушевського тимчасово внесено зміни у траси руху громадського…
Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА Вівторок, 20 листопад 2018 р.
К слову, заблокирован погранпереход на границе с Беларусью.
Так, протестующие блокируют главные дороги в 56 городах Украины.
- Киевская область: Верховная Рада, Администрация президента, Белая Церковь, КПП БЦ, Обухов, Н01, Борисполь, М03
- Винницкая область: Винница, М12, Могилев-Подольский, E583, Гайсин, М12, M21
- Днепропетровская область: Кривой Рог, ул. Днепропетровское шоссе, Н11, Лобойковка, Т0441, M04
- Житомирская область: Березина, Е40, Грозное
- Запорожская область: Автомагистраль Харьков – Симферополь, Е105, Мелитополь, Т0401
- Ивано-Франковская область: Ивано-Франковск, ул. М. Грушевского
- Кировоградская область: Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, Тарасовка
- Львовская область: Розвадов, Кизлова, Солонка, М06
- Николаевская область: Николаев, М14
- Одесская область: Киевское шоссе, с. Дачное
- Черновицкая область: ул. Грушевского, 1
- Полтавская область: Мельницы, Р60, Супруновка, М03, H08
- Ровенская область: Константиновка, М07, M06
- Сумская область: Герасимовка, Н07, Сад, Н07, M02
- Тернопольская область: Тернополь, Вишневец, Е85
- Харьковская область: Песочин, ул. Зеленая
- Херсонская область: Новая Каховка, с. Веселое, Р47, Чернобаевка, М14, веселое, М14
- Хмельницкая область: Шепетовка, Р05, Каменец-Подольский, Н03, Копыстин, М12
- Хмельницкая ОГА, пл.Независимости
- Черкасская область: Н16, М05
- Черниговская область: Скиток, Е95, Копты, Е101
- Волынская область: E85., Ул. пограничников
Напомним, Верховная Рада поддержала закон о растаможке евроблях.