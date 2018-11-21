В Белой Церкви задержали полицейского, который получил взятку в размере более 100 тыс. грн.

Сотрудники ГУ СБУ в Киеве задержали полицейского, которому передали взятку в размере более 100 тыс. грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Офицер полиции требовал у мужчины деньги и угрожал арестовать его за якобы сбыт наркотических веществ.

Сначала преступник получил 14 тыс. грн, а потом 94 тыс. грн, после чего был арестован. Поскольку полицейского раскрыли на горячем, он попытался убежать, однако ему это не удалось.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Задержанному готовятся сообщить о подозрении по ч .3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки).

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К слову, в Киеве, на улице Кирилловской, мобильная кофейня загорелась во время движения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

