В Белой Церкви задержали полицейского, который получил взятку в размере более 100 тыс. грн.
Сотрудники ГУ СБУ в Киеве задержали полицейского, которому передали взятку в размере более 100 тыс. грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Офицер полиции требовал у мужчины деньги и угрожал арестовать его за якобы сбыт наркотических веществ.
Сначала преступник получил 14 тыс. грн, а потом 94 тыс. грн, после чего был арестован. Поскольку полицейского раскрыли на горячем, он попытался убежать, однако ему это не удалось.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Задержанному готовятся сообщить о подозрении по ч .3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки).
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К слову, в Киеве, на улице Кирилловской, мобильная кофейня загорелась во время движения.