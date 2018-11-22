Реактивная артиллерийская батарея ВСУ провела учения в районе ООС.
ВСУ провели плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи. Местом для испытаний обороноспособности армии стало южное направление района ООС.
Военные отработали отражение нескольких волн морского десанта, пишет пресс-служба Операции.
Также бойцы ООС потренировались в минировании морского участка и показали умение применять аэрозольную маскировку без боевой стрельбы.
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В свою очередь, подразделения противовоздушной обороны провели тренировку по отражению атак противника с воздуха.
Напомним, десантно-штурмовые войска ВСУ провели тактические учения в Житомирской области.
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