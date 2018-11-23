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Покушение на активиста Михайлика: подозреваемого выпустили из СИЗО

Одного из трех подозреваемых в нападении на одесского общественного активиста Олега Михайлика отпустили под домашний арест.

Олег Михайлик

Киевский районный суд Одессе 22 ноября выпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест Торнике Нагладзе – одного из подозреваемых в нападении на активиста Михайлика, передает Радио Свобода.

Инвалид 1-й группы Торнике Нагладзе отсидел в СИЗО два месяца.

Перед этим двум других подозреваемых – Лашу Герасина и Манучара Варшанидзе – суд оставил под стражей.

Читайте: Покушение на Олега Михайлика: все версии

Напомним, 27 сентября Киевский райсуд Одессы арестовал всех троих подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Миши. Их задержали еще 24 сентября, когда они добровольно пришли в Приморский райотдел предоставить объяснение, почему их телефоны были вблизи места нападения.

Фото: Олег Михайлик

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