Сегодня в полночь состоится заседание СНБО, на котором рассмотрят возможность введения в Украине военного положения.

Соответствующую информацию озвучил секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания военного кабинета, передает Украинская правда.

– Предложено провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для объявления правового режима военного положения. Заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится сегодня в 24 часа, – отметил Александр Турчинов.