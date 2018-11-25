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Факти / Україна / В Україні можуть запровадити воєнний стан – Турчинов/

В Украине могут ввести военное положение – Турчинов

Сегодня в полночь состоится заседание СНБО, на котором рассмотрят возможность введения в Украине военного положения.

Соответствующую информацию озвучил секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания военного кабинета, передает Украинская правда.

– Предложено провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для объявления правового режима военного положения. Заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится сегодня в 24 часа, – отметил Александр Турчинов.

Читайте: Военное положение в Украине: для чего вводят и что запретят

Напомним, Россия захватила три корабля ВМС Украины. Среди украинских военных 6 раненых.

Фото: УНИАН.

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