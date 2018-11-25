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Законы об авто на еврономерах вступили в силу

С сегодняшнего дня в силу вступают законы о снижении акциза на авто и контроля авто на еврономерах.

Сегодня вступили в силу законы №2611-VIII и №2612-VIII, которые предусматривают снижение акциза на авто и усиление контроля над использованием автомобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщает Голос Украины.

Согласно законам, у владельцев евроблях есть 180 дней на то, чтобы официально оформить нерастаможенные авто.

Тем же, кто сможет растаможить транспортное средство в течении 90 дней, после вступления закона в силу, на 50% уменьшат акцизный налог.

Кроме того, вступают в силу и штрафы за превышения сроков пребывания автомобилей с иностранной регистрацией на территории страны. Сумы варьируются от 170 до 170 тыс. грн или конфискации транспортного средства.

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Напомним, 23 ноября президент Петр Порошенко подписал закон о легализации автомобилей на еврономерах.

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