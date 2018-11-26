Ситуация в Азовском море и вопрос введения военного положения в Украине изменили котировки украинской гривны и российского рубля.

Ситуация в Азовском море, во время которой Россия напала на украинские корабли, ударила по гривне и рублю.

Так, российская валюта подешевела к доллару на 22 копейки – до 66,42 рубля, а к евро на 46 копеек – до 75,51 рубля, пишет Интерфакс-Украина.

В свою очередь, также ослабела украинская валюта. Котировки гривни выросли до 27,87- 27,90 грн/$1. На закрытии межбанка в минувшую пятницу доллар продавали за 27,75-27,77 грн.

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Глава правления РВС Банка Владислав Кравец объясняет удешевление гривны психологическим фактором, который возник из-за атаки РФ в Керченском проливе и вопроса введения в Украине военного положения.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

В 16.00 Верховная Рада рассмотрит вопрос введения в Украине военного положения.