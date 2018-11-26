В течение недели погода в Украине будет переменчивой – до среды сильные дожди со снегом, а затем значительное похолодание.

Прогноз погоды на неделю, с 27 по 30 ноября 2019, публикует Укргидрометцент.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 ноября, в центре и большинстве западных и восточных областей ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, на дорогах гололедица, на юге порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура на большей территории в течение суток около 0 градусов.

На юге и в Донецкой области ночью 1-6 градусов тепла, а днем ​​до +10.

В северных, а также Волынской и Ровенской областях в течение суток от 0 до -5.

В Киеве мокрый снег, температура ночью и днем ​​2-4 градуса мороза.

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В среду, 28 ноября, выглянет солнце, лишь на юге и востоке – дождь со снегом.

Благодаря осадкам в этих регионах будет теплее всего – днем ​​не ниже -3.

В отдельных областях на западе, в центре и на севере ночью до 9 градусов мороза. А днем ​​потеплеет до 4-5 выше нуля.

В столице сухо, ночью 5-7, а днем ​​3-5 градусов мороза.

На четверг, 29 ноября, синоптики прогнозируют сухую погоду и значительное похолодание.

В частности, на севере, а также в Харьковской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ночью от 10 до 12 градусов мороза. Днем в этих регионах в среднем до 4-5 ниже нуля. Такая дневная темперантура будет почти везде, кроме юга – тут на два-три градуса теплее.

В Киеве без осадков, ночью -9 -11, днем ​​-3 -5 градусов.

В пятницу, 23 ноября, во всех областях Украины облачно с прояснениями, без осадков. Только в Запорожской области днем ​​мокрый снег.

Морозы усилятся: ночью -14 -16 прогнозируют в Черновицкой обсласти, от -10 до -15 – в остальных западных областях. Днем здесь в среднем -7.

На севере, в центре и востоке ночью 12-14 ниже нуля, а днем ​​до -5.

В южных областях ночью -8, а днем ​​не ниже -3.

В столице сухо, ночью 11-13 градусов мороза, днем ​​до -6.

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