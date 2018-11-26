В течение недели погода в Украине будет переменчивой – до среды сильные дожди со снегом, а затем значительное похолодание.
Прогноз погоды на неделю, с 27 по 30 ноября 2019, публикует Укргидрометцент.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 ноября, в центре и большинстве западных и восточных областей ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, на дорогах гололедица, на юге порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура на большей территории в течение суток около 0 градусов.
На юге и в Донецкой области ночью 1-6 градусов тепла, а днем до +10.
В северных, а также Волынской и Ровенской областях в течение суток от 0 до -5.
В Киеве мокрый снег, температура ночью и днем 2-4 градуса мороза.
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В среду, 28 ноября, выглянет солнце, лишь на юге и востоке – дождь со снегом.
Благодаря осадкам в этих регионах будет теплее всего – днем не ниже -3.
В отдельных областях на западе, в центре и на севере ночью до 9 градусов мороза. А днем потеплеет до 4-5 выше нуля.
В столице сухо, ночью 5-7, а днем 3-5 градусов мороза.
На четверг, 29 ноября, синоптики прогнозируют сухую погоду и значительное похолодание.
В частности, на севере, а также в Харьковской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ночью от 10 до 12 градусов мороза. Днем в этих регионах в среднем до 4-5 ниже нуля. Такая дневная темперантура будет почти везде, кроме юга – тут на два-три градуса теплее.
В Киеве без осадков, ночью -9 -11, днем -3 -5 градусов.
В пятницу, 23 ноября, во всех областях Украины облачно с прояснениями, без осадков. Только в Запорожской области днем мокрый снег.
Морозы усилятся: ночью -14 -16 прогнозируют в Черновицкой обсласти, от -10 до -15 – в остальных западных областях. Днем здесь в среднем -7.
На севере, в центре и востоке ночью 12-14 ниже нуля, а днем до -5.
В южных областях ночью -8, а днем не ниже -3.
В столице сухо, ночью 11-13 градусов мороза, днем до -6.
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