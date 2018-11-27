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Факти / Україна / Захоплені РФ українські моряки дають свідчення під тиском - Воронченко/

Захваченные РФ украинские моряки дают показания под давлением – Воронченко

Захваченных в Керченском проливе украинских моряков заставляют давать неправдивые показания.

Об этом сказал командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, экипажи судов находятся в разных местах.

– Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами.

Воронченко заявил, что лично знает моряков из Никополя, которые дали неправдивые показания. Он убежден, что моряки находятся под физическим и психологическим давлением.

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Он отметил, что с этими военнослужащими уже встретились адвокаты.

Также он обратил внимание на то, что двое военных являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове. Из-за этого на них будет оказываться давление.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе.

Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.

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