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РФ рассылает украинцам фейковые СМС с призывом явиться в воинскую часть

Жители Путивльского района (Сумская область) получают фейковые СМС-сообщения от имени Министерства обороны Украины с призывом прибыть в ближайшие воинские части.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В ведомстве отметили, что не имеют никакого отношения к рассылке сообщений и никогда ВСУ так не информировали граждан.

Также в Минобороны сообщили, что уже зафиксировали много примеров “рассылки спам-сообщений российско-оккупационными войсками и незаконными вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией на территории Донецкой и Луганской областей”.

Читайте:  Военное положение в Украине: почему и что изменится (ТЕКСТ ЗАКОНА)

Данные действия являются проявлением гибридной агрессии РФ против Украины.

В Минобороны попросили украинцев доверять только официальной информации.

Напомним, вчера Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в Украине.

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