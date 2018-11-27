Сегодня Россия начала стягивать в Керчь (территория оккупированного Крыма) антикорабельные береговые комплексы Бал.

Тягачи с оружием зафиксировали на 15-м километре трассы Севастополь – Керчь.

Видео опубликовал RT в Telegram.

Эти антикорабельные береговые комплексы предназначены для защиты военно-морских баз и контроля над территориальными водами.

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Напомним, что в результате агрессии России в Керченском проливе были обстреляны 3 корабля ВМС Украины, ранены 6 украинских моряков, а 24 человека взяты в военный плен.

Сегодня состоялся суд в Симферополе над 12 моряками. Всем им избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Завтра будет избрана мера пресечения для офицерского состава пленных моряков.