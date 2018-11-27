PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / В обмін на моряків! В Одесі активісти блокують фури РФ та знімають номери/

В обмен на моряков! В Одессе активисты блокируют фуры РФ и снимают номера

В Одесской области активисты блокируют движение российских фур с требованием отпустить, захваченных в Керченском проливе, украинских моряков. Акцию назвали Найди российскую фуру – обменяй на наших моряков.

Патриотические организации в Одесской области блокируют движение российских фур, снимают номера и требуют освободить украинских моряков, захваченных 25 ноября в Керченском проливе, сообщает УНИАН.

– В патриотических организациях и движениях Одессы происходит флешмоб Ша, уже никто никуда не едет !. Флешмоб предполагает совершенно добровольное остановку грузовиков с российскими номерами, добровольной сдаче номеров активистам и длительный отдых. Пока не решится вопрос с нашими пленными моряками, – рассказали в организации Самооборона Майдана Одессы.

Читайте:  Агрессия России в Керченском проливе

Активисты успели остановить 4 фуры в пригороде Одессы.

  • image
  • image
  • image
  • image
В обмен на моряков! В Одессе активисты блокируют фуры РФ и снимают номера / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что украинский моряк Андрей Эйдер, раненый во время российской атаки в Азовском море, вышел на связь и сообщил о своем состоянии.

Фото: Думская.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Опубликован указ Порошенко о введении военного положения (ДОКУМЕНТ)
Керівник-департаменту-берегової-охорони-Прикордонної-служби-ФСБ-Росії-віце-адмірал-Мєдвєдєв-Геннадій-Миколайович
Конфликт в Керченском проливе: СМИ узнали, кто руководил кораблями РФ
След от 30-мм снаряда: как выглядит украинский катер после атаки РФ
ГПУ
Украина объявила подозрение адмиралам ФСБ – за нападение в Керченском проливе
Раненый в Керченском проливе моряк вышел на связь
МВФ
Реакция МВФ на введение военного положения
Торгівля
Военное положение: ограничений относительно торговли не будет
Конфлікт у Керченській протоці
Атака Су-30 и пробоина в сторожевике РФ – подробности конфликта в Керченском проливе
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка