В Одесской области активисты блокируют движение российских фур с требованием отпустить, захваченных в Керченском проливе, украинских моряков. Акцию назвали Найди российскую фуру – обменяй на наших моряков.

Патриотические организации в Одесской области блокируют движение российских фур, снимают номера и требуют освободить украинских моряков, захваченных 25 ноября в Керченском проливе, сообщает УНИАН.

– В патриотических организациях и движениях Одессы происходит флешмоб Ша, уже никто никуда не едет !. Флешмоб предполагает совершенно добровольное остановку грузовиков с российскими номерами, добровольной сдаче номеров активистам и длительный отдых. Пока не решится вопрос с нашими пленными моряками, – рассказали в организации Самооборона Майдана Одессы.

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Активисты успели остановить 4 фуры в пригороде Одессы.

















В обмен на моряков! В Одессе активисты блокируют фуры РФ и снимают номера / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что украинский моряк Андрей Эйдер, раненый во время российской атаки в Азовском море, вышел на связь и сообщил о своем состоянии.

Фото: Думская.