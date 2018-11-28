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Факти / Україна / У Києві на мосту Патона на місяць обмежать рух/

В Киеве на мосту Патона на месяц ограничат движение

В связи с ремонтными работами на столичном мосту Патона ограничат движение транспорта.

Ремонтные работы будут проводиться с 28 ноября до 27 декабря, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте: Мост Патона превратился в водопад: в КГГА рассказали подробности

Движение временно ограничили от Русановской набережной в сторону Днепровской набережной. Такие ограничения необходимы для того, чтобы восстановить сооружения и дорожное покрытие.

Ранее Факты ICTV писали, що на Новый год в Киеве изменят график работы пассажирского транспорта.

Фото: bogdan_ilchenko93

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