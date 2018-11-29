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Украина закрыла въезд иностранцам в Крым

Государственная пограничная служба приняла решение закрыть гражданам других государств въезд в Крым.

В Государственной пограничной службе заявили, что отныне въезжать на территорию Крыма разрешено только гражданам Украины, передает BBC Украина.

Иностранным гражданам, которые на момент решения находились в Крыму, не будут препятствовать при выезде с полуострова.

Под особым вниманием пограничников будут находиться люди из так называемой группы риска, в которой находятся граждане России.

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Ограничение на въезд иностранных граждан будет действовать в течение введения военного положения в Украине.

К слову, Украина собирается обратиться к международному сообществу из-за агрессии РФ в Азовском море с призывом закрыть пролив Босфор.

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