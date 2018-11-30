Президент Петр Порошенко заявил, что российскому президенту Владимиру Путину не придется решать, кто будет президентом Украины.

Президент Петр Порошенко заявил, что у него есть плохие новости для президента РФ Владимира Путина касательно выборов в Украине, сообщает пресс-служба украинского главы.

– Есть две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины, – сказал Порошенко.

По его словам, это решение придется принять народа Украины, которому президент полностью доверяет.

Второй плохой новостью для Путина глава Украины назвал то, что в стране не отменят выборы президента. Порошенко добавил, что от отмены выборов в условиях военного положения выиграет только президент РФ.

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что продолжение военного положения не планируется.