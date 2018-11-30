PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Порошенко: Маю погані новини для Путіна/

Порошенко: У меня плохие новости для Путина

Президент Петр Порошенко заявил, что российскому президенту Владимиру Путину не придется решать, кто будет президентом Украины.

Президент Петр Порошенко заявил, что у него есть плохие новости для президента РФ Владимира Путина касательно выборов в Украине, сообщает пресс-служба украинского главы.

– Есть две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины, – сказал Порошенко.

По его словам, это решение придется принять народа Украины, которому президент полностью доверяет.

Второй плохой новостью для Путина глава Украины назвал то, что в стране не отменят выборы президента. Порошенко добавил, что от отмены выборов в условиях военного положения выиграет только президент РФ.

Читайте: Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины – Порошенко

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что продолжение военного положения не планируется.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Трамп не поздоровался с Путиным на саммите G20
Запрет на въезд россиянам в Украину: на сколько ввели и кому позволят пересечь границу
Сергей Полунин получил российское гражданство
Сигнал об изоляции. Зачем Трамп отменил встречу с Путиным 
Трамп отменил встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе
Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины – Порошенко
На пару часов: встреча Путина и Трампа состоится
Порошенко назначил главу Черниговщины
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка