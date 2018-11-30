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Факти / Україна / В Одеській області посилять заходи безпеки/

В Одесской области усилят меры безопасности

Из-за вчерашних столкновений в Одессе на территории области, на которую распространяется военное положение, усилят меры по обеспечению безопасности.

В Одесской области на время военного положения увеличится присутствие силовиков, заявил на совещании президент Петро Порошенко.

– Обращая внимание на вчерашние инциденты в Одессе, мы, в рамках принятия решений относительно действия военного положения, должны обязательно усилить присутствие силовиков для дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка в Одесской области, – написал глава государства в Twitter.

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Так он ответил на предложение министра внутренних дел Арсен Аваков о введении в Одессе дополнительных мер безопасности.

Напомним, 29 ноября на Гагаринском плато в Одессе на местных жителей и активистов, выступающих против строительства, которое здесь ведется, напали два десятка неизвестных молодых людей.

Фото: Петро Порошенко

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