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Факти / Україна / Винищувачі та спецтехніка: РФ стягує в Крим озброєння/

Истребители и спецтехника: РФ стягивает в Крым вооружение

На крымском аэродроме Бельбек заметили увеличение количества истребителей и спецтехники РФ.

Увеличение вооружения на аэродроме Бельбек зафиксировал спутник, сообщает Министерство по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины.

На открытых стоянках аэродрома находятся:

  • 16 самолетов СУ-27
  • 8 самолетов МиГ-29
  • 150 единиц специальной автомобильной и военной техники

– По оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения в военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в частности стратегической, – отметили в министерстве.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Ранее Факты ICTV писали, что Россия начала стягивать в Керчь (территория оккупированного Крыма) антикорабельные береговые комплексы Бал.

Фотопресс-служба Минобороны РФ

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