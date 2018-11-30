На крымском аэродроме Бельбек заметили увеличение количества истребителей и спецтехники РФ.

Увеличение вооружения на аэродроме Бельбек зафиксировал спутник, сообщает Министерство по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины.

На открытых стоянках аэродрома находятся:

16 самолетов СУ-27

8 самолетов МиГ-29

150 единиц специальной автомобильной и военной техники

– По оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения в военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в частности стратегической, – отметили в министерстве.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Ранее Факты ICTV писали, что Россия начала стягивать в Керчь (территория оккупированного Крыма) антикорабельные береговые комплексы Бал.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ