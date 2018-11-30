На крымском аэродроме Бельбек заметили увеличение количества истребителей и спецтехники РФ.
Увеличение вооружения на аэродроме Бельбек зафиксировал спутник, сообщает Министерство по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины.
На открытых стоянках аэродрома находятся:
- 16 самолетов СУ-27
- 8 самолетов МиГ-29
- 150 единиц специальной автомобильной и военной техники
– По оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения в военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в частности стратегической, – отметили в министерстве.
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