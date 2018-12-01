Ровно 27 лет назад в Украине проходил общенациональный референдум, на котором большинство граждан проголосовало за независимость государства. Факты ICTV собрали самое главное о событии.

С 27-й годовщиной референдума о независимости поздравил украинцев президент Петр Порошенко:

– 1 декабря 1991 – одна из центральных вех новейшей истории независимого Украинского Государства. Десятки миллионов украинцев, за которыми стояли поколения борцов за свободу и свободу Родины, тогда сказали свое убедительное “ДА” на Всеукраинском референдуме. Однако отстаивать и защищать свою свободу нам приходится сегодня, когда коварный агрессор пытается сломать нашу независимость. Знаю, мы выстоим и обязательно победим, ведь правда – за нами!

Что случилось?

Сегодня украинцы отмечают 27-ю годовщину референдума о независимости, который состоялся 1 декабря 1991 года. Тогда 90,32% граждан (почти 29 миллионов человек) проголосовали За.

Всего в голосовании приняли участие 31 млн 891 тысяч украинцев (84% населения государства).

Вот так выглядит бюллетень, с помощью которого голосовали за независимость.

Кстати, в тот же день украинцы голосовали за президента Украины. Им стал Леонид Кравчук, за которого отдали голоса около 20 млн граждан.

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Почему День независимости 24 августа, а референдум – 1 декабря?

Все просто. Референдум – это было подтверждение народом решения Верховной Рады Украины, которая на внеочередной сессии 24 августа 1991 года провозгласила независимость государства.

Тогда было два голосования: за Постановление и Акт о независимости Украины. Из 450 депутатов на то время за Постановление проголосовали 321 народных избранника, а за Акт – 346 парламентариев.

В Постановлении шла речь о проведении референдума 1 декабря 1991 года.

Кстати, мир признал независимость Украины не сразу. Самой первой была Польша, премьер которой выступил с соответствующим заявлением 2 декабря.

В течение декабря независимость Украины признали 57 государств, а в течение года – 130.

Напомним, 24 августа в центре Киева проходил парад к 27-й годовщине Независимости.