Украинским морякам, которых задержали в Азовском море, предъявили обвинения в якобы “незаконном пересечении границы”.

Адвокат одного из арестованных моряков Николай Полозов заявил, что 24 задержанным украинским морякам предъявили обвинения в якобы “незаконном пересечении границы”, передает Дождь.

По словам адвоката, морякам предъявили обвинение сразу же после ареста.

Кроме того, ему ни разу не удалось встретиться со своим клиентом и он не знает, кто занимается расследованием данного дела.

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Сегодня президент Петр Порошенко заявил, что согласно решению ЕСПЧ Россия обязана предоставить информацию об украинских моряках и основания их удерживания в СИЗО.

Он выразил надежду, что беззаконие, которое касается задержанных моряков, будет прекращено.

К слову, Ангела Меркель, Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон призвали Россию освободить захваченных моряков.