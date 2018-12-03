PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Росія висунула звинувачення українським морякам/

Россия предъявила обвинения украинским морякам

Украинским морякам, которых задержали в Азовском море, предъявили обвинения в якобы “незаконном пересечении границы”.

Адвокат одного из арестованных моряков Николай Полозов заявил, что 24 задержанным украинским морякам предъявили обвинения в якобы “незаконном пересечении границы”, передает Дождь.

По словам адвоката, морякам предъявили обвинение сразу же после ареста.

Кроме того, ему ни разу не удалось встретиться со своим клиентом и он не знает, кто занимается расследованием данного дела.

Читайте: Это были нейтральные воды, стреляли на поражение – Bellingcat об агрессии на Азове

Сегодня президент Петр Порошенко заявил, что согласно решению ЕСПЧ Россия обязана предоставить информацию об украинских моряках и основания их удерживания в СИЗО.

Он выразил надежду, что беззаконие, которое касается задержанных моряков, будет прекращено.

К слову, Ангела Меркель, Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон призвали Россию освободить захваченных моряков.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Российско-оккупационные войска понесли значительные потери на Донбассе
В Петербурге прошли пикеты против агрессии РФ в Керченском проливе
Боевики стянули под Луганск более 100 единиц тяжелой техники – ОБСЕ
Порошенко вызвал Путина на телефонный разговор – президент РФ молчит
Отмена военного положения: Порошенко назвал условия
G20: Меркель, Трюдо и Макрон призвали Путина освободить захваченных на Азове моряков
Помпео назвал условие встречи Трампа с Путиным
РФ хочет контролировать воздух над газо- и нефтепроводами в Европу – Порошенко
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка