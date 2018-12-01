Во время саммита G20 Ангела Меркель, Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон призвали Россию освободить захваченных моряков.

Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон обратились к Путину требованием освободить захваченных моряков.

Об этом сообщает Интерфакс.

Ангела Меркель отметила, что Россия должна соблюдать договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Она также добавила, что Россия согласилась на продолжение обсуждения ситуации в Азовском море в нормандском формате на уровне советников.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с Владимиром Путиным призвал его освободить украинских моряков и предоставить возможность свободного прохождения кораблей в Азовское море.

Выразил свое требование об освобождении моряков и президент Франции Эммануэль Макрон.

К слову, ранее страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков.