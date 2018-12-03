Рабочая неделя началась с оттепели, однако уже со среды в Украине снова придет небольшое похолодание.

О погоде на неделю рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник, 4 декабря, в течение дня – от 0 до +5 градусов, на западе – до 7, а на юге до +8.

– Холоднее всего будет на востоке Украины, -2 -5 градусов днем. Атмосферный фронт сделает погоду в западных областях мокрой – дожди. На севере завтра местами возможен дождь и вечером мокрый снег, – прогнозирует Диденко.

Она также предупредила, что на дорогах будут лужи и снежная каша.

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В Киеве Диденко прогнозирует на вторник туман и незначительные осадки, днем ​​до +3 градусов.

– В середине недели немного похолодает, подсохнет, а на выходные, 8-9 декабря, снова придет оттепель, – рассказала синоптик.

Прогноз на неделю от Укргидрометцентра

Во вторник, 4 декабря, на западе дождь с мокрым снегом, на остальной территории – без осадков.

В этих регионах в течение дня 4-6 выше нуля. Такая же температура воздуха и на юге Украины.

В других областях в течение суток от 0 до +2, на востоке ночью мороз до -7 градусов.

В Киеве облачно, без существенных осадков, ночью 0 -2, а днем ​​1-3 градуса тепла.

В среду, 5 декабря, снова дождь с мокрым снегом, но на этот раз везде, кроме запада.

В течение суток средняя температура по Украине – от -1 до +1.

Теплее только на юге – местами до +3.

В Киеве осадки, ночью и днем ​​около 0 градусов.

В четверг, 6 декабря, на всей территории Украины сухая и солнечная погода, лишь на востоке возможен небольшой снег.

Температура не изменится – почти везде -1 +1.

В столице сухо, ночью -2 -4, днем ​​около 0.

В пятницу, 7 декабря, дожди с мокрым снегом вернутся в западные регионы, днем ​​здесь до +2.

На остальной территории сухо, от -1 до +1, в центре до 3 градусов мороза.

В Киеве без осадков, ночью -3 -5 мороза, днем ​​-1 +1.

Напомним, какая будет погода зимой в Украине.