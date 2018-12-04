Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять к рассмотрению проект бюджета столицы на 2019 год и принять его в первом чтении.

В бюджете Киева на 2019 заложены деньги на ремонт теплосетей, строительство метро на Виноградарь, обновление дорог, приобретение жилья для участников антитеррористической операции и льготников.

– Ежегодно мы увеличиваем бюджет Киева. Бюджет столицы в 2014 году был меньше, чем долг города. Долг тогда составлял 25 млрд гривен. Киев был на грани банкротства, – отметил Кличко в начале заседания Киевсовета, передает пресс-служба мэра.

– Сегодня мы планируем бюджет города на следующий год около 55 миллиардов гривен, – отметил мэр столицы.

По его словам, в 2019 году образовательная, медицинская, транспортная отрасли получат финансирование не меньше, а некоторые даже больше, чем годом ранее. Важной статьей расходов остается социальная защита киевлян.

С 2019 году в Украине начнется введение предоставления льгот и субсидий в денежной форме.

– Для оптимизации структуры расходов осуществлено перераспределение по отдельным бюджетным программам. В частности, по расходам на предоставление предусмотренных законодательством льгот гражданам и жилищных субсидий малообеспеченным семьям, – отметил Кличко.

Также он подчеркнул, что городская власть планирует продолжить приобретение жилья для участников антитеррористической операции и других льготных категорий киевлян, строительство и реконструкцию учреждений образования, культуры, здравоохранения, объектов коммунальной сферы.

Немало средств будет направлено на транспортную инфраструктуру города.

– Речь идет о строительстве метро на Виноградарь, продолжении строительства Подольского мостового перехода, обновлении Киевского фуникулера, – рассказал Кличко.

Как сообщил городской голова, также особое внимание необходимо уделить модернизации и капитальному ремонту сетей КП Киевтеплоэнерго.

Ориентировочно на капитальный ремонт теплосетей в бюджете столицы заложено около 270 млн гривен.

– Сегодня мы также финализируем переговоры с международными финансовыми учреждениями о помощи в модернизации теплоэнергетического комплекса столицы, – отметил мэр.

Также около 1,5 млрд гривен, с учетом субвенции из госбюджета, предусмотрено на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в Киеве.

– И мы особое внимание уделим ремонту дворов и межквартальных проездов. На что выделим 500 млн грн, – сказал Кличко.

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Также, отметил мэр, на 2019 приходится активная фаза реконструкции Шулявского путепровода.

В общем, расходы по бюджету столицы на следующий год предусмотрены почти в 55 млрд гривен.

– Прошу принять к рассмотрению проект бюджета столицы и принять его во первом чтении. Мы должны принять сбалансированную смету Киева, чтобы в следующем году столица и в дальнейшем изменялась, развивалась, становилась более комфортной и красивой, – отметил Виталий Кличко.

К слову, депутаты Верховной Рады во втором чтении приняли бюджет Украины на 2019.