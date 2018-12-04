В онлайн-системе продажи билетов Укрзализныци сегодня произошел масштабный сбой, в результате которого многие украинцы после оплаты не получили на электронную почту документы на проезд.

В Укрзализныце объяснили это большой нагрузкой на booking.uz.gov.ua, которая возросла в шесть раз.

– Для обеспечения осуществления операций клиентских платежей до стабилизации работы системы специалистами Укрзализныци были наложены определенные ограничения. Сейчас работа онлайн-системы booking.uz.gov.ua стабилизирована, – уверяют в компании.

Там также пояснили, что клиенты, которые заплатили до 19.00, и сделки которых были подтверждены банком, начинают получать свои билеты.

В случае неподтверждения сделки банком – средства возвращаются на счета.

Если же заявленная операция осталась без результата – клиенты сервиса booking.uz.gov.ua могут обратиться с соответствующей информацией: по телефону 044 591 19, на электронный адрес [email protected] или Skype: uz_booking.

Ограничения на количество подключений к онлайн-системе продажи билетов обещают снять после обработки всех запросов от клиентов, не получивших подтверждения своих операций за период с 14.00 до 20.00.

Компания приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

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К слову, Укрзализныця планирует на новогодние и рождественские праздники назначить около 30 пар поездов.

Фото: Укрзалізниця