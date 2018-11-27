Укрзализныця планирует на новогодние и рождественские праздники назначить около 30 пар поездов.
О назначении дополнительных 30 поездов на Новый год Укрзализныця объявит в ближайшее время.
Пока только известно, что поезда будут курсировать на зимние курорты Украины – в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов и Черновцы.
При этом продажа билетов на эти поезда будет открыта после реализации всех мест в круглогодичных поездах.
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Ранее Факты ICTV собрали самые дешевые и самые зрелищные туристические направления на Новый год.
Фото: Укрзалізниця
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