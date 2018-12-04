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Факти / Інфографіка / Здорожчав майже на 30%! Скільки коштує салат Олів'є/

Подорожал почти на 30%! Сколько стоит салат Оливье

Традиционно главным блюдом на новогоднем столе станет салат Оливье. Факты ICTV проанализировали цены на продукты и расскажут во сколько приготовления блюда обойдется в этом году.

Новый год 2019 вряд ли обойдется без салата Оливье. Например берем традиционный рецепт блюда на 3 кг, которых должно хватить на среднестатистическую семью.

  • Картофель – 600 г – 3,9 грн (6,5 грн/кг)
  • Морковь – 250 г – 3 грн (12 грн/кг)
  • Лук – 200 г – 2,1 грн (10,5 грн/кг)
  • Колбаса – 600 г – 54,7 грн (91,2 грн/кг)
  • Яйца – 8 шт – 19, 9 грн (24,9 по 10 шт)
  • Соленые огурцы – 500г – 35,2 грн
  • Консервированный горошек – 425 г (1 банка) – 32,4 грн
  • Майонез – 300г – 15 грн

В сумме мы получим около 166,2 грн за 3 кг салата, а это на 28% дороже, чем в прошлом году.

В 2017 году хозяйкам надо было выложить 130,2 грн за 3 кг Оливье.

В Госстате отметили, что цены тогда были такими: картофель – 5,7 грн/кг, морковь – 6,4 грн/кг, лук – 5 грн, вареная колбаса – 74,8 грн, яйца – 23,8 грн за 10 штук, соленые огурцы – 24,3 грн, консервированный горошек – 23,6 грн, майонез – 12,4 грн.

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Ранее Факты ICTV писали, как оформить стол и что приготовить на Новый год. 

Фото: ipriko

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