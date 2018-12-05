Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о госбюджете 2019.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон О государственном бюджете Украины на 2019 год.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Щойно підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Ми ухвалили його дотримавшись всіх вимог- до 1 грудня.Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це Бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України pic.twitter.com/0FglYlrzw3 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 декабря 2018 г.

Теперь документ должен подписать президент Петр Порошенко.

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К слову, спикер отметил, что государственный бюджет приняли вовремя, до 1 декабря. Поэтому Украина может рассчитывать на макрофинансовою помощь международных партнеров.

Ранее Факты ICTV писали о том, что 23 ноября Верховная Рада приняла бюджет 2019.