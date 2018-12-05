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Парубий подписал бюджет 2019

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о госбюджете 2019.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон О государственном бюджете Украины на 2019 год.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Теперь документ должен подписать президент Петр Порошенко.

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К слову, спикер отметил, что государственный бюджет приняли вовремя, до 1 декабря. Поэтому Украина может рассчитывать на макрофинансовою помощь международных партнеров.

Ранее Факты ICTV писали о том, что 23 ноября Верховная Рада приняла бюджет 2019.

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