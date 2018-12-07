Телеканал ICTV представил фильм Королева юмора, в котором рассказывается о характере актрисы Дизель Шоу Марине Поплавской.

В фильме Королева юмора о Марине Поплавской рассказали ее коллеги – Виктория Булитко, Яна Глущенко, Егор Крутоголов, Евгений Сморыгин, Евгений Гашенко и Александр Бережок, PR-директор Елена Сныткова, а также коллеги со времен ее участия в КВН.

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Все актеры поддерживали с Поплавской дружественные и почти семейные отношения.

Трагическая смерть актрисы стала неожиданностью, в которую до сих пор не могут поверить ни коллеги, ни тысячи ее поклонников.

О дружбе

Больше всех с Мариной Поплавской дружила Виктория Булитко. Актриса рассказала, что часто подвозила Поплавскую на съемки и она даже планировала пожить какое-то время в ее доме.

Поплавская была другом и для Яны Глущенко.

– Она у меня такая была прям подружка-подружка в тот момент, прям вообще там, не как взрослый наставник, а подружка. И всякие секретики у нас были.

В начале создания Дизель Шоу, Марина Поплавская держалась всегда в стороне. Во время гастролей она отказывалась проводить время с актерами за совместными играми или просмотрами фильмов, но постепенно она переборола этот страх и полностью влилась в коллектив.

О характере

Все актеры Дизель Шоу охарактеризовали Поплавскую, как “хрупкую меленькую девочку”. Многие считали ее ранимой и неуверенной в себе. Это связано и с внешностью, и с одиночеством. Семьей Поплавской были зрители и коллеги.

– Мы заметили, что внутри этой сильной и властной женщины сидит маленькая девочка, которая очень хрупкая и ранимая, которая за свою жизнь насмотрелась, натерпелась и к людям была настороженной. Она редко кого-нибудь пускала в зону своего комфорта и, если человек туда попадал, то он чувствовал себя, как член семьи. Я был “сыночка”, Бережок там был зятек, Муля – дочечка и так она называла нас за кулисами, называла так в жизни, – рассказал Евгений Гашенко.

Об актерстве

И хотя Поплавская всегда играла в образах сильных и “боевых” женщин, она была очень хрупким человеком. Как ее назвал коллега Евгений Сморыгин “хрустальный танк”.

– Марина была самым хрупким человеком из людей, которых я встречал. Это все, что на сцене – это ее образ: якобы она бой-баба, якобы она вот такая пробивная, сейчас я как приду все разнесу. А в душе это просто ранимая девочка, которая всегда сомневалась в своих способностях, – сказал он.

Часто таланты Поплавской раскрывались случайно из-за ее неуверенности в себе, а основные ее образы были противоположны ее характеру.

– Марина, она всегда играла знойных женщин. Таких тяжелых морально, серьезных. Она к нам так тянулась, и нам с ней легко было, потому что она была девчонкой, – рассказала Яна Глущенко.

Принять участие в съемках Дизель Шоу Поплавскую пригласил Егор Крутоголов.

– Я позвонил Марине. Как она мне позже рассказывала, достаточно в сложный жизненный период, когда ее родители ушли. И как она тогда сама говорила – просто проваливалась в какую-то бездну. Ей было очень тяжело. Она говорит: ты не представляешь, откуда ты меня вытащил своим звонком, предложив участие в Дизель шоу. Она была согласна сразу потому, что черная полоса у нее была настолько черной, что она увидела в этом свет, проблеск, возможность выйти из своего состояния и вновь выйти на сцену, – рассказал Крутоголов.

О ДТП

Роковое ДТП, унесшее жизнь Марины Поплавской, невозможно стереть из памяти. Некоторые актеры помимо физических травм получили сильнейшее психологическое потрясение.

Глущенко призналась, что вспоминает об аварии каждый день.

– На самом деле это действительно очень тяжелая тема, потому что я мало того, что физически, я очень психологически пострадала. Я занимаюсь с психоаналитиком, потому что с этим объемом информации, которая осталась у меня в голове, я сама справится не могу. Я все помню, сам момент аварии видела. И пытаюсь я переключится, конечно, но пока не выходит, – рассказала актриса.

Глущенко рассказала подробности жуткой аварии и о первых минутах после нее.

– От поворота качнуло автобус. Я проснулась за пару секунд. Я увидела разбивающееся лобовое стекло. Я не знала, где это произошло, я уже потом услышала, что мы под Киевом. И все начали там говорить: “Где Марина, где Марина?” Мы всегда, когда ехали по житомирской трасе, она всегда выходила в Житомире, а если у нас бывали выходные. И поэтому была какая-то надежда на то, что Маришка вышла. А она не вышла.

У нас же у всех там физические переломы, боль у всех физическая, а никто даже не кричал. Это не то что была какая-то моя чисто психологическая реакция на все. Ну действительно никто не кричал, не было паники, как-то все очень быстро собрались. Получается, из нас там трое лежачих было, а все остальные могли ходить. И ребята, которые могли ходить, начали пытаться как-то выйти из автобуса. Потом приехала скорая, сказали, что с Мариной это произошло, – рассказала Глущенко.

О будущем

Актеры проходят реабилитацию после трагической ДТП и строят планы на будущее.

Марина Поплавская мечтала, что Дизель шоу будет отмечать 20-летний юбилей, рассказывает Яна Глущенко.

– Я пока не знаю, как дальше я смогу приезжать в офис, репетировать и выходить на сцену. Я еще не понимаю. Я знаю, мы это будем делать, потому что мы не можем бросить своих зрителей и предать тем самым Марину, потому что Марина всегда говорила: “Вот я хочу отметить 20-летие Дизель Шоу”. Она всегда это говорила, называла именно эту цифру, – говорит Глущенко.

Егор Крутоголов уверен, что Дизель Шоу будет жить и дальше гастролировать в память о Марине Поплавской.

– Мы изначально приняли решение, что мы не имеем права останавливаться по многим причинам: в первую очередь мы уверены все, что Марина не позволила бы этого сделать потому, что она очень любила наше шоу и нашу семью, и очень бы хотела, чтобы не смотря ни на что, это продолжалось, – сказал он.

Александр Бережок сказал, что Дизель Шоу не должны искать больше похожего на Марину человека.

– Мое мнение личное, что в этом шоу не должно быть больше такого человека, как Марина. Не должно. Мы не должны найти еще какую-то полненькую девочку, хорошую актрису или супер хорошую актрису. Нет! Не будет уже номеров с тещей и зятем. Не должно их быть уже потому, что это ее была ниша. Это ее история, – сказал он.

Все коллеги Поплавской рассказали, что актриса часто им снится. Некоторые сны запоминаются. Глущенко актриса снилась трижды.

Егор Крутоголов рассказал, что Поплавская даже приснилась его маме.

– Она снилась моей маме на второй день, где она явилась во всем красивом, практически как из нашего промо-ролика про богов. И она просила маму мою передать нам, ее дружкам, огромную гроздь винограда, – рассказал он.

Все актеры Дизель Шоу отметили, что будут и дальше развивать программу в память о Поплавской.

– Я бы ей сказал: Не волнуйся. Дело, которое мы начали вместе, будет продолжаться. О тебе не забудут. Мы будем делать это не только для себя, не только для зрителей, но и с хорошей памятью о тебе, – подытожил Крутоголов.

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября. Водитель автобуса с актерами не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.