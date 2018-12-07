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Укрзализныця назначила на новогодние праздники пять дополнительных поездов

На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов из 30-ти запланированных.

О назначении пяти дополнительных поездов на Новый год сообщается на странице УЗ в Facebook.

Продажа билетов открыта на такие поезда:

№161/162 Киев-Николаев – на 27,29 декабря и 3, 5, 9,13 января, а обратно – 26, 28 декабря и 2, 4, 8, 12 января;

№205 Покровск-Харьков – туда и обратно 28, 29, 30 декабря и 2, 4, 5 января;

№670 Кременчуг-Бахмач – туда и обратно 8 января;

№797/798 Харьков-Запорожье – туда и обратно 25 декабря и 1, 8 января;

№736 Киев-Запорожье – туда и обратно 22, 25, 29 декабря и 1, 5 января.

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Ранее Укрзализныця анонсировала на новогодние и рождественские праздники назначение около 30 пар дополнительных поездов.

Фото: Укрзалізниця

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