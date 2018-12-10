В Харьковской области из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 30 школ.

Из них часть закрыта полностью, другая – частично. Детские садики и школы закрыты на карантин в Купянске, Чугуеве, Первомайском, а также в пяти районах области.

Об этом сообщает пресс-служба в Харьковской ОГА.

Это связано с ростом количества заболевших. За прошлую неделю количество больных среди детей и взрослых выросло на 10,6%.

Всего заболело 16 тысяч человек, из них больше половины – дети в возрасте до 17 лет. Были госпитализированы 360 человек, в основном детей.

Отмечается превышение показателя эпидемического порога на 23,2%.

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Напомним, что с 10 по 16 декабря на карантин закрыты школы и детсады в Северодонецке.