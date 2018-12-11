На съезде партии Оппозиционный блок 15 декабря будет обсуждаться сложившаяся ситуация, связанная с выходом из Оппозиционного блока депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, а на втором съезде в январе будет выдвинут единый кандидат от партии для участия в президентских выборах.

Об этом сообщил народный депутат, руководитель фракции Оппозиционный блок в парламенте Вадим Новинский на собрании Оппозиционного блока, которое состоялось сегодня.

– Наша партия будет участвовать в выборах президента. Мы проведем съезд. Первый этап съезда в декабре – там мы обсудим ситуацию, которая сложилась в нашей партии, примем соответствующие решения, а на следующем этапе съезда в январе будет выдвинут кандидат для участия в выборах президента Украины, – отметил Вадим Новинский.

По его словам, партия будет формировать предвыборные штабы во всех регионах страны, чтобы кандидат от Оппозиционного блока, как минимум, вышел во второй тур.

– Затем, после выборов президента, мы будем участвовать в парламентских выборах, и мы займем первое место среди всех политических партий, у нас есть для этого все – человеческие ресурсы, поддержка бизнеса, поддержка наших избирателей, у нас есть мощная команда. В 2020 году будут выборы в местные органы самоуправления, где мы тоже будем участвовать. Так все мы сможем избрать ту власть, которая сможет изменить нашу страну к лучшему, – подчеркнул Вадим Новинский.

По словам Вадима Новинского, сегодня Оппозиционный блок – единственная твердая оппозиция действующей власти, как в экономических вопросах, так и в вопросах идеологии.

– Наша партия Оппозиционный блок всегда являлась и будет являться единственной реальной идеологической и экономической твердой оппозицией нынешней власти во главе с президентом. Потому что те, кто находится в парламенте, они сначала собрались в коалицию, было пять фракций, создали коалицию Европейская Украина. Затем кто-то вышел из этой коалиции и оппонирует президенту Порошенко только по экономическим вопросам. Когда же вопрос касается идеологии – отношения к истории, отношения к нашим героям, отношения к языку, к религии, то они все едины с властью. И только мы отстаиваем интересы наших избирателей по всем идеологическим и гуманитарным вопросам. И голосуем против всех этих националистических новаций президента и коалиции, – отметил Вадим Новинский.

По его словам, Оппозиционный блок – последовательная оппозиция, которая в то же время является и партией здравого смысла.

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– Мы – последовательная оппозиция, но при этом мы являемся партией здравого смысла. Мы хотим, чтобы наша страна была успешной, мирной, стабильной, где бы люди могли спокойно развивать свои таланты, а не уезжать за рубеж на заработки, – считает Вадим Новинский.

Также руководитель фракции Оппозиционный блок подчеркнул, что партия последовательно отстаивает позицию, чтобы у местного самоуправления было больше прав, чтобы оно не ездило в Киев по любому вопросу.

– Мы за полнейшую децентрализацию, чтобы все права были на местах, – сообщил Вадим Новинский.

Напомним, народные депутаты Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из парламентской фракции Оппозиционного блока за нарушение устава партии, подыгрывание действующей власти и предательство интересов избирателей.