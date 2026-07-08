Россия атаковала маршрутку в Херсоне: погибла женщина, есть раненые
Один человек погиб и еще по меньшей мере шесть человек пострадали в результате утренней дроновой атаки на маршрутку в Херсоне.
Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько и Херсонская областная прокуратура.
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По данным следствия, около 07:00 российские военные атаковали беспилотным летательным аппаратом маршрутный автобус в Корабельном районе Херсона.
В результате атаки транспортное средство получило значительные повреждения.
По предварительной информации, в результате удара погибла 72-летняя женщина.
По словам начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько, количество раненых уже возросло до шести.
В больницу доставили пятерых пострадавших — женщин в возрасте 40 и 47 лет и мужчин в возрасте 46, 55 и 57 лет. Предварительно все они получили минно-взрывные травмы.
У 47-летней женщины, кроме прочего, еще контузия и закрытая черепно-мозговая травма.
Контузию диагностировали и у водителя маршрутного автобуса.
Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что по факту российского удара начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.
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Фото: Ярослав Шанько