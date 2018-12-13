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Факти / Україна / Де триватимуть снігопади: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)/

Где продолжатся снегопады: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В выходные, 15 и 16 декабря, снег постепенно прекратится, но не на западе Украины. На остальной территории похолодает до небольших морозов.

Прогноз погоды на выходные, 15 и 16 декабря, публикует Укргидрометцентр.

В субботу, 15 декабря, мокрый снег ожидается лишь в некоторых областях на западе Украины, на остальной территории сухо.

Холоднее всего ночью – до 8 градусов мороза – в Черновицкой области, в других областях преимущественно -4.

Средняя дневная температура по Украине – около 0 градусов, лишь на юге местами до +5.

В Киеве без осадков, в течение суток от 1 до 3 градусов мороза.

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На воскресенье, 16 декабря, синоптики прогнозируют снегопады на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях.

Ночью похолодает – до – 8 почти везде, кроме юга, где на три градуса меньше.

Днем в северных областях -5, на востоке и в центре -4, на западе -3, на юге около нуля.

В столице без осадков, ночью -6 -8, днем ​​до 4 градусов мороза.

Напомним, сегодня улицы Киева убирают от снега 363 единицы спецтехники, а с 6.00 ограничен въезд грузовиков в столицу.

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