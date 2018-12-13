Выборы президента в Украине должны состояться 31 марта. В свете последних провокаций России, Факты ICTV рассказывают об опасности вмешательства в выборы и инструментах, которые могут быть применены.

До выборов президента, которые пройдут 31 марта, остается все меньше времени. Официальный старт избирательной кампании назначен на последний день 2018 – 31 декабря. В связи с этим политологи и эксперты готовятся к попыткам извне вмешаться в ход и результаты кампании.

Россия доказала, что умеет это делать. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления спецпрокурора США Роберта Мюллера, который говорит о российском влиянии на победу Дональда Трампа. Россия применила такие инструменты, которые даже американским спецслужбам сразу обнаружить не удалось. Поэтому перед Украиной стоит вызов.

К бою готовы

Искать международной поддержки долго не пришлось. ЕС и США готовы помочь в борьбе с пропагандой.

– Украина – экспериментальное поле для технологий Путина. То, что испытывается в Украине, используется впоследствии в западных странах, – твердят украинские партнеры из Атлантического совета.

Международные организации напрямую заинтересованы в предотвращении атак, потому что такие же технологии могут быть применены и к их странам.

Поэтому была создана рабочая группа для предотвращения внешнего вмешательства в украинские выборы во главе с Дэвидом Дж. Крамером. При поддержке фонда Виктора Пинчука эксперты из Атлантического совета, Трансатлантической комиссии по честным выборам, а также украинские организации Stopfakes и центр Разумкова будут заниматься сбором и обнародованием фактов о внешнем вмешательстве.

– Вмешательство в выборы внешнего игрока – недопустимо. Задача группы – предусмотреть и не допустить такие случаи, – отмечает руководитель группы Дэвид Крамер.

Готовят почву уже сейчас

Российская агрессия в Керченском проливе – это сигнал о начале предвыборных провокаций против Украины, уверены иностранные эксперты из Атлантического совета. В частности, Якуб Каленский, руководитель группы по дезинформации, предупреждает, что Россия будет прибегать к информационным атакам уже сейчас.

До выборов осталось четыре месяца, а потому есть опасность, что в обществе будут сеять сомнения относительно курса, который выбрала Украина после Майдана и подрывать доверие к честным выборам. Это будет так называемый эффект “разложения” – в сознании народа зародится страх, что результаты выборов будут подтасованы.

– Если будет основание, тактическая атака будет иметь сильный эффект, потому что аудитория уже “подготовлена”, – предостерегает эксперт.

Масштабные кибератаки против Украины

Почему украинцам надо быть готовыми к масштабным ударам? Потому российские спецслужбы уже неоднократно испытывали на нас свои технологии. В частности, осуществляли кибератаки на энергосистемы и правительственные организации, чем дестабилизировали ситуацию в Украине.

Начиная с выборов 2014 года, когда был взломан сайт ЦИК и фальсифицированны результаты. Об ошибке сразу заявили и ликвидировали, однако информация уже появилась в российских СМИ.

Впоследствии в 2015-2016 годах были масштабные атаки на энергосистемы. Так, происходили отключения станций Прикарпатьеоблэнерго, Киевоблэнерго и Черновцыоблэнерго, когда сотни жителей городов остались на несколько часов без света. К примеру, атака на Укрэнерго обесточила правый берег Киева.

Многочисленным атакам подвергались телекоммуникационные сети Минфина, Госказначейства, Пенсионного фонда, что привело к задержке бюджетных выплат.

Самым масштабным остается вирус Petya.A, что привел к сбоям в работе аэропортов, железной дороги, ряда правительственных структур, СМИ и финансовых учреждений. До сих пор нет прямых доказательств, но в причастности к распространению вируса подозревают Россию.

Ситуацией с выборами обеспокоены не только независимые эксперты, но и правительство. Петр Порошенко заявлял в интервью немецкому изданию Rheinische Post, что Россия уже начала действовать:

– Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться (в выборы, – Ред.). С помощью пропаганды и дезинформации, они это уже делают сегодня. Каждый день.

Серьезнее, чем в США

Избирательный процесс Украины находится под большей угрозой, чем США. Во-первых, опасность создает непосредственная близость к стране-агрессору и общую границу. Во-вторых, пятый год идет война на Донбассе.

– Инструментарий для вмешательства в украинские дела гораздо больше, чем для вмешательства в американские выборы или выборы в европейских странах. Потому что у нас много общего в истории, в культуре, почти совместная языковая среда, – считает Владимир Фесенко, глава центра прикладных политических исследований Пента.

Эксперт выделил основные инструменты влияния на Украину, которые может применять Кремль во время электорального процесса:

Вконтакте и Одноклассники. Хотя участие в российских социальных сетях ограничили, все равно в определенной степени украинцы имеют аккаунты и общаются там. И через них можно влиять;

Хотя участие в российских социальных сетях ограничили, все равно в определенной степени украинцы имеют аккаунты и общаются там. И через них можно влиять; Fаcebook. В социальных сетях будут такие же технологии как и в США, только с использованием украинской специфики и самых украинцев (тех, кто будет работать за российские деньги);

В социальных сетях будут такие же технологии как и в США, только с использованием украинской специфики и самых украинцев (тех, кто будет работать за российские деньги); Телевидение. В Украине телевизор гораздо влиятельнее чем в США. Хотя мы и нейтрализовали риск прямого вмешательства российских телеканалов в украинский политический процесс еще в 2014 году, но тезисы, лозунги, аргументацию российских пропагандистов ретранслируют некоторые украинские политики и журналисты;

В Украине телевизор гораздо влиятельнее чем в США. Хотя мы и нейтрализовали риск прямого вмешательства российских телеканалов в украинский политический процесс еще в 2014 году, но тезисы, лозунги, аргументацию российских пропагандистов ретранслируют некоторые украинские политики и журналисты; Война на Донбассе. Россия может как усиливать “тумблер” войны, так и уменьшать его, играя с этим. Из-за этого тоже можно влиять;

Россия может как усиливать “тумблер” войны, так и уменьшать его, играя с этим. Из-за этого тоже можно влиять; Экономика. Сейчас уже меньше, чем в 2014, но все равно это возможно. Так, Россия блокирует Керченский пролив и не пускает корабли в украинские порты, что приводит к миллионным убыткам не только для Украины, но и для международных кампаний.

Сейчас уже меньше, чем в 2014, но все равно это возможно. Так, Россия блокирует Керченский пролив и не пускает корабли в украинские порты, что приводит к миллионным убыткам не только для Украины, но и для международных кампаний. Российские спецслужбы. Российская агентура, которой много в Украине, может провоцировать различные ситуации внутри страны.

Полностью предотвратить вмешательство и избежать атак не удастся, отмечает эксперт:

– Надо быть реалистами, не может быть абсолютных инструментов, которые бы полностью смогли решить конкретную проблему.

Именно поэтому готовность общества к подобным случаям является ключевой в борьбе против агрессора. Сегодня сценарий Черного зеркала разворачивается у нас на глазах – вирусы, кибератаки, боты, в конце-концов целые информационные войны.

Географическое положение страны и ее политический курс на Европу становятся поводами для внешней агрессии соседней страны. Накануне выборов Украина – от обычного гражданина до главнокомандующего – готовится к очередному удару. Готовность проявляется в военной подготовке, поддержке власти и международных организаций, совершенствовании технических средств и простой проверке информации для защиты от манипуляций.

Фото: Владимир Фесенко, dreamstime

Лилия Ященко