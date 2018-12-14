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В Харькове от осложнений после гриппа умерла 9-летняя девочка

Экспертиза обнаружила вирус гриппа у 9-летней девочки, которая умерла в Харькове еще 1 декабря.

Ребенок умер 1 декабря в машине скорой помощи, но результаты судебно-медицинской экспертизы стали известны только сейчас, рассказала UA:Харьков заместитель директора областного департамента здравоохранения Галина Сироштан.

По ее словам, высеялся сезонный грипп.

Читайте: Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка

Напомним, за последнюю неделю эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в пяти областях – Харьковской, Житомирской, Сумской, Киевской и Донецкой. Зафиксирован также один летальный случай от гриппа.

Фото: dpchas.com.ua

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