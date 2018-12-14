Экспертиза обнаружила вирус гриппа у 9-летней девочки, которая умерла в Харькове еще 1 декабря.
Ребенок умер 1 декабря в машине скорой помощи, но результаты судебно-медицинской экспертизы стали известны только сейчас, рассказала UA:Харьков заместитель директора областного департамента здравоохранения Галина Сироштан.
По ее словам, высеялся сезонный грипп.
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Напомним, за последнюю неделю эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в пяти областях – Харьковской, Житомирской, Сумской, Киевской и Донецкой. Зафиксирован также один летальный случай от гриппа.
Фото: dpchas.com.ua
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