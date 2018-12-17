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Стало известно кто из политиков принял участие в Объединительном соборе

Несмотря на громкие публичные заявления большинства политиков о поддержке создания в Украине поместной церкви, в самом Соборе в субботу были единицы.

Кроме президента и главы Верховной Рады Украины, которые были приглашены в качестве почетных гостей были также замечены экс-президент Виктор Ющенко, а также народные депутаты предыдущих созывов председатель РХП Николай Поровский, многолетний председатель Просвиты Павел Мовчан и свободовец Игорь Сабий.

Единственный из действующих нардепов, который принял участие в Соборе как делегат и наравне с архиереями голосовал за создание поместной православной церкви в Украине, ее устав и предстоятеля был Сергей Рудык.

Из личных источников нам стало известно, что Рудык является председателем приходского совета прихода Преподобной мученицы Евгении – первого Храма Украинской православной церкви Киевского патриархата, который возводится в Смеле Черкасской области.

Награжден многими церковными наградами: Орденом Святого Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, святых Кирилла и Мефодия, Равноапостольного князя Владимира Великого II и III степеней, Орденом Христа Спасителя и медалью За жертвенность и любовь к Украине. Известный как давний последователь патриарха Филарета.

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Напомним, что делегатами съезда были епископы, архиереи, которые получили от Варфоломея официальное приглашение, каждый из которых имел право взять с собой на Собор одного священника и одного мирянина.

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