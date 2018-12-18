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Мы не будем зависимы от Константинополя – Епифаний

Православная церковь Украины не будет зависть от Константинополя, а будет полностью самоуправляемой после получения томоса.

– Если говорить, что мы будем в составе Константинополя, то это неправда. Константинополь, как мать-церковь, способствует и помогает нам, а в дальнейшем после вручение томоса мы будем самоуправляемой и будем принимать те решения, которые будут полезны для этой церкви, – подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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По словам митрополита, в знак благодарности ПЦУ будет поддерживать отношения с матерью-церковью и Вселенским патриархом.

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