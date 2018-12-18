Православная церковь Украины не будет зависть от Константинополя, а будет полностью самоуправляемой после получения томоса.
– Если говорить, что мы будем в составе Константинополя, то это неправда. Константинополь, как мать-церковь, способствует и помогает нам, а в дальнейшем после вручение томоса мы будем самоуправляемой и будем принимать те решения, которые будут полезны для этой церкви, – подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
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По словам митрополита, в знак благодарности ПЦУ будет поддерживать отношения с матерью-церковью и Вселенским патриархом.
Напомним, 15 декабря, на Объединительном Соборе Украинской православной церкви митрополит Епифаний был избран главой объединенной украинской церкви.
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