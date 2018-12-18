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Томос ПЦУ: Епифаний поблагодарил Порошенко за помощь

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал томос об автокефалии ПЦУ вторым Крещением Украины и поблагодарил Петра Порошенко за помощь.

Томос об автокефалии новой Православной церкви Украины можно считать вторым Крещением страны.

Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в эфире Свободы слова на ICTV.

– Если первое Крещение мы получили во времена Святого Владимира, то томос – это второе Крещение Украины, потому что мы получаем свою независимую украинскую церковь.

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Епифаний также поблагодарил президента Петра Порошенко за его старания в деле получения томоса для Украины:

– Он сумел найти взаимопонимание с патриархом Варфоломеем, проявил свои дипломатические способности, приложил много усилий для того, чтобы это произошло сегодня.

Напомним, Епифаний заявил, что ПЦУ не будет зависеть от Константинополя после получения томоса.

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