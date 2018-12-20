На католическое Рождество украинцы будут отдыхать три дня. Погода в праздничные выходные принесет осадки и потепление до плюсовой температуры.
Погоду на 23, 24 и 25 декабря публикует Укргидрометцентр.
В воскресенье, 23 декабря, мокрый снег с дождем ожидается практически на всей территории Украины, кроме Одесской области.
В западных и южных областях в течение дня от +3 до +5.
На востоке и в центре – от 1 до 3 градусов тепла.
Холоднее всего традиционно на севере – не более +1 градуса.
В Киеве снег и дождь, в течение суток от -1 до +1.
На понедельник, 24 декабря, вновь прогнозируют осадки в виде дождя и снега.
Только в Одесской области без осадков.
Температура воздуха практически не изменится. Разве что в центре и на востоке станет прохладнее на пару градусов.
В столице мокрый снег с дождем, в течение суток около 0.
Во вторник, 25 декабря, на католическое Рождество ожидается небольшой снег и незначительное снижение температуры.
На Закарпатье до +2, на западе и юге днем до +1.
В центральных областях -1, на западе -2, на севере местами до -4.
В Киеве снег, до 4 градусов мороза.
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К слову, Факты ICTV публиковали погоду в Украине на Новый год.