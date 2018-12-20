На католическое Рождество украинцы будут отдыхать три дня. Погода в праздничные выходные принесет осадки и потепление до плюсовой температуры.

Погоду на 23, 24 и 25 декабря публикует Укргидрометцентр.

В воскресенье, 23 декабря, мокрый снег с дождем ожидается практически на всей территории Украины, кроме Одесской области.

В западных и южных областях в течение дня от +3 до +5.

На востоке и в центре – от 1 до 3 градусов тепла.

Холоднее всего традиционно на севере – не более +1 градуса.

В Киеве снег и дождь, в течение суток от -1 до +1.

На понедельник, 24 декабря, вновь прогнозируют осадки в виде дождя и снега.

Только в Одесской области без осадков.

Температура воздуха практически не изменится. Разве что в центре и на востоке станет прохладнее на пару градусов.

В столице мокрый снег с дождем, в течение суток около 0.

Во вторник, 25 декабря, на католическое Рождество ожидается небольшой снег и незначительное снижение температуры.

На Закарпатье до +2, на западе и юге днем ​​до +1.

В центральных областях -1, на западе -2, на севере местами до -4.

В Киеве снег, до 4 градусов мороза.

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К слову, Факты ICTV публиковали погоду в Украине на Новый год.