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С фейерверками и уникальными гирляндами: в Киеве засияла главная елка страны

В Киеве засияла главная елка страны 2019. Как зажигали елку и интересные факты о нынешней зеленой красавице – смотрите в материале Фактов ICTV.

На День Святого Николая в Киеве зажгли главную елку страны и запустили праздничные фейерверки.

Теперь Украина официально вышла на финишную прямую к Новому году 2019.

В этом году елка с уникальными гирляндами, которые весят около 10 тонн.

Они излучают холодный мерцающий свет мощных светодиодных фонариков.

А елочные игрушки подобрали в виде кристаллов – серебристые и ближе к белому холодному цвету.

Кстати, читайте, как сделать елку своими руками.

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С фейерверками и уникальными гирляндами: в Киеве засияла главная елка страны / 6 фотографий

Напомним, которыми были главные новогодние елки Украины последние 11 лет.

Фото: Мария Степанюк, Алена Баранова

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