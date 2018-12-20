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Погода на Новый год в Украине

Ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года будет просто сказочной – Новый год украинцы встретят со снегом и морозами.

Погода на Новый год, по предварительным прогнозам, Укргидрометцентра, принесет небольшие снегопады и мороз в большинство областей Украины.

Синоптики отмечают, что несмотря на температурные качели в течение декабря, именно накануне Нового года пойдет снег, который задержится на несколько дней благодаря ночным морозам. А потом снова ожидается оттепель, сообщает maximum.fm.

В то же время, это пока предыдущий прогноз – точный появится за неделю до Нового года.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что за три дня до Нового года оттепель, которая придет 24 декабря, сменится морозами до 3-7 градусов.

Также по его словам, ожидаются снегопады.

– Такая погода продержится и в первые дни 2019 года. 5 января снова потеплеет. Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть, – сказал он в комментарии fakty.ua.

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Ранее Леонид Горбань прогнозировал на новогодние праздники снегопады и до 6 градусов мороза. При этом ситуация с постоянным потеплением и похолоданием, по его словам,  будет наблюдаться и перед Рождеством и перед старым Новым годом.

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