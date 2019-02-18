Командир воинской части в Хмельницкой области Виктор Иванив, который издевался над своими подчиненными, так и остается безнаказанным.

Командир воинской части, который приказывал ставить военным и снимать это на видео, до сих пор не понес наказание. Зато вместо этого была оштрафована лейтенант Валерия Сикал, которая и подала заявление в полицию.

Об этом сообщает 20 минут.

Ее обязали выплатить штраф в размере 2465 гривен за самовольное оставление воинской части. Это произошло из-за того, что командир не отпускал девушку после операции и она вынуждена была уйти самостоятельно.

– Мою свободу и свободное передвижение он не может ограничить. Не может меня держать в части, потому что ему так хочется, – пояснила девушка.

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К слову, в Ивано-Франковске местных полицейских в конце рабочей смены заставляют мыть служебные машины.