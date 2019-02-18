Командир військової частини у Хмельницькій області Віктор Іванів, який знущався над своїми підлеглими, так і залишається безкарним.

Командир військової частини, який наказував ставити військовим клізми і знімати це на відео, досі не поніс покарання. Замість цього була оштрафована лейтенант Валерія Сікал, яка і подала заяву у поліцію.

Про це повідомляє 20 хвилин.

Її зобов’язали виплатити штраф у розмірі 2465 гривень за те, що вона самовільно залишила військову частину. Це сталося через те, що командир не відпускав дівчину після операції і вона змушена була піти самостійно.

– Мою свободу і вільне пересування він не може обмежити. Не може мене тримати у частині, тому що йому так хочеться, – пояснила дівчина.

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До речі, в Івано-Франківську місцевих поліцейських наприкінці робочої зміни змушують мити службові машини.