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Ми змусимо Нафтогаз поставити лічильники газу безкоштовно – Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд прийняв рішення зобов’язати Нафтогаз поставити лічильники тим українцям, в яких їх немає.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що Нафтогаз зобов’яжуть встановити безкоштовні лічильники тим жителям України, в яких їх немає.

Це буде зроблено для того, аби українцям приходили справедливі квитанції за споживання газу.

– Облгази подали в суд на уряд та скасували норму нарахування 3,3 кубометри газу на кожне господарство. І повернулися до старої норми та за нею виставляли людям рахунки. Я не можу назвати це ніяк інакше, як шахрайство, – сказав Гройсман.

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Прем’єр-міністр додав, що уряд обов’язково змусить встановити лічильники спожитого газу українцям.

До слова, у Нафтогазі заявили, що для встановлення безкоштовних лічильників газу потрібно укласти прямі контракти зі споживачами.

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